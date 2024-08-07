Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной*

Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте вдовы покойного российского оппозиционера Алексея Навального* Юлии. Решение предыдущий инстанции незамедлительно вступило в силу. Об этом с среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе суда.

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— Постановление Басманного районного суда Москвы признать законным, — говорится в сообщении.

Слушание по делу Навальной* проходило в закрытом режиме. Публику впустили в зал до оглашения резолютивной части решения, передает ТАСС.

В июле Навальную* внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ СК России о заочном аресте Юлии Навальной* сроком на два месяца. Ей предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе.

В феврале страницу вдовы Алексея Навального* Юлии заблокировали в соцсети X. В тексте сообщения администрация портала пояснила, что такая мера принимается в случае нарушения пользователями правил социальной сети. Другие детали блокировки не раскрыли. Спустя некоторое время стало известно, что соцсеть разблокировала страницу Навальной.

Алексей Навальный* умер в колонии в возрасте 47 лет 16 февраля 2024 года. Медики пытались реанимировать политика более получаса.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.