В уголовном деле замглавы МЧС Кубани могут появиться новые фигуранты

Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, с его доверенными лицами идут следственные действия. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следователи допросили определенный круг лиц, близких к Симоненко. По некоторым адресам проведены обыски, проводятся следственные действия. В деле могут появиться новые подозреваемые", - сказал собеседник агентства.

По его словам, устанавливаются лица, участвовавшие в преступных коррупционных схемах Симоненко.

Задержан замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Симоненко возбуждено уголовное дело. 31 июля он был задержан и этапирован в Москву. Басманный суд заключил его под стражу. У полковника внутренней службы и его родственников нашли 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости и свыше 20 машин, приобретенных на незаконные доходы. В правоохранительных органах уточнили, что часть из этого установленного имущества он продал в разные годы. Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства 120 млн рублей, недвижимость и автомобили Симоненко, а также его семьи. Иск ГП поступил в Краснодарский краевой суд 18 июля, 5 августа прошло предварительное заседание.