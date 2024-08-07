В Москве мигрант умер от передозировки наркотиками на детской площадке

В Москве на детской площадке во дворе дома на улице Юных Ленинцев произошел трагический случай — дагестанец умер от передозировки наркотиками прямо на скамейке, сообщает Telegram-канал «Ньюс/Двач». Очевидцем произошедшего стала женщина, вышедшая на площадку с ребенком.

Россиянка немедленно вызвала скорую помощь. Медики прибыли на место происшествия и попытались спасти мужчину, однако он скончался, так и не придя в сознание. По предварительной информации, погибший употребил метадон.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.