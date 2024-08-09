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Мужчину отправили на лечение за изнасилование и двойное убийство

На Ямале суд приговорил 31-летнего местного жителя к принудительному лечению после того, как он убил двоих мужчин и изнасиловал женщину, сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета. Свои преступления в отношении знакомых мужчина совершил 3 сентября 2023 года на берегу озера Халято. Мужчина забил своих жертв топором ночью, когда те спали.

Мужчину отправили на лечение за изнасилование и двойное убийство
© РИА Новости

Компания <...> распивала спиртное в частной жилой постройке, расположенной на берегу озера Халято в Пуровском районе. Ночью мужчина нанес спящим участникам застолья множественные целенаправленные удары топором-колуном в область головы и других частей тела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия. После чего он изнасиловал женщину и на лодке, принадлежащей одному из убитых, — рассказали в СКР.

Психиатрическая судебная экспертиза подтвердила, что мужчина страдает от хронического психического расстройства, в связи с которым не может осознавать характер своих действий и руководить ими.

Ранее сообщалось, что Кемеровский областной суд отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева. На его счету 15 подтвержденных жертв, 11 из которых несовершеннолетние.

Происшествия
Следственный комитет
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