Мужчину отправили на лечение за изнасилование и двойное убийство

На Ямале суд приговорил 31-летнего местного жителя к принудительному лечению после того, как он убил двоих мужчин и изнасиловал женщину, сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета. Свои преступления в отношении знакомых мужчина совершил 3 сентября 2023 года на берегу озера Халято. Мужчина забил своих жертв топором ночью, когда те спали.

Компания <...> распивала спиртное в частной жилой постройке, расположенной на берегу озера Халято в Пуровском районе. Ночью мужчина нанес спящим участникам застолья множественные целенаправленные удары топором-колуном в область головы и других частей тела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия. После чего он изнасиловал женщину и на лодке, принадлежащей одному из убитых, — рассказали в СКР.

Психиатрическая судебная экспертиза подтвердила, что мужчина страдает от хронического психического расстройства, в связи с которым не может осознавать характер своих действий и руководить ими.

Ранее сообщалось, что Кемеровский областной суд отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева. На его счету 15 подтвержденных жертв, 11 из которых несовершеннолетние.