Умер зарезавший жену экс-кандидат в депутаты тверской Гордумы

Умер бывший кандидат в депутаты тверской Гордумы Евгений Никольский, признавшийся ранее в соцсетях в убийстве жены. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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По данным канала, Никольский на момент смерти находился в больнице, но врачи не смогли его спасти после того, как у политика оторвался тромб.

В апреле экс-кандидат в депутаты гордумы Твери опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором заявил, что убил жену. Он подчеркнул, что «все сделал правильно» и «лживая тварь получила по заслугам».

Причиной убийства, по данным СМИ, стал семейный конфликт и ревность мужчины. Евгений Никольский был госпитализирован после того, как брат убитой, пытавшийся ее спасти, нанес ему травму. У супругов осталась 11-месячная дочь.

По данным управления Следственного комитета России по Тверской области, «житель города Твери 1988 года рождения нанес супруге не менее 1 смертельного удара ножом в область шеи». А «родственник потерпевшей нанес злоумышленнику травмы в области головы, с которыми последний в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждении». При этом имена в ведомстве не назвали. https://tver.sledcom.ru/news/item/1877042/