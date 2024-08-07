Запрещенную книгу о Зеленском изъяли из посылки в Шереметьеве

В Шереметьево таможенниками была изъята книга о Владимире Зеленском, которая запрещена к перемещению через таможню ЕАЭС. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

Речь идет о книге «Шоумен». Отмечается, что 38-летний гражданин РФ решил заказать книгу из Польши. Печатное издание было оформлено экспресс-грузом.

Мужчина утверждает, что купил книгу для личного пользования. Он собирает коллекцию исторической литературы. Против гражданина, заказавшего печатное издание, был составлен административный протокол по статье «Несоблюдение запретов и ограничений». Книгу написал американский журналист Саймон Шустер.

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Ранее сообщалось, что на таможенном посту Адлера при переходе через границу с Абхазией у туриста изъяли книгу экстремистского содержания. В сумке мужчины среди личных вещей сотрудники таможенного поста обнаружили печатное издание «Застольные разговоры Гитлера» автора Генри Пикера в переводе с немецкого языка, 1993 года издания, объемом 496 страниц.