Гендиректора холдинга «Мастертел» нашли мертвым в квартире в Москве

Гендиректора холдинга "Мастертел" нашли мёртвым у себя в квартире в Москве, пишет Telegram-канал Shot. По предварительным данным, Виталий Езопов надышался азотом.

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По информации канала, близкие забили тревогу накануне, когда 48-летний бизнесмен не появился в офисе. На звонки он не отвечал. Позже тело предпринимателя обнаружили на кровати в его квартире на Осенней. Визуально признаков насилия не было. Рядом лежал баллон с надписью "Азот".

Езопов являлся совладельцем и гендиректором "Мастертела" — одного из крупнейших телекоммуникационных провайдеров Москвы и Петербурга. В конце июня он жаловался, что топ-менеджмент, манипулируя им, парализовал деятельность компании и пытался выдавить его из бизнеса.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном рейдерском захвате в "Мастертеле".