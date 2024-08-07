Защита Иванова назвала «бредом» сообщения о его сделке со следствием

Защита бывшего заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова назвала «бредом»сообщения о том, что он готов сотрудничать со следствием. Об этом стало известно в среду, 7 августа.

5 августа Иванов попросил смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО, так как все его характеристики со службы положительные. Обосновывая свою просьбу, Иванов также обратил внимание, что у него есть постоянное место жительства, прочные социальные связи и на иждивении находятся дети.

Суд получил показания свидетелей по делу Тимура Иванова и предпринимателя Сергея Бородина о получении взятки в особо крупном размере.

Подсудимый отказался от сделки со следствием и досудебного соглашения о сотрудничестве. Иванов настаивает на своей невиновности.

Экс-замминистра задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В правоохранительных органах сообщили, что он долгое время находился в оперативной разработке, однако предъявить ему обвинения удалось только в апреле. О какой именно взятке идет речь и что известно о фигуре самого Иванова — в материале «Вечерней Москвы».