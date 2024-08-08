В мужчину выстрелили у ночного клуба в Калининграде

В Калининграде мужчину ранили из травматического пистолета возле ночного клуба. Об этом сообщает "Клопс".

Пострадавший рассказал, что 4 августа отдыхал вместе с друзьями в заведении на улице Дзержинского, но затем у него завязался конфликт с незнакомцем. После словесной перепалки мужчины вышли на улицу, где и раздались выстрелы. Раненый калининградец отмечает, что обидчик стрелял ему в спину.

"В какой-то момент я услышал выстрелы за спиной — три или четыре. Почувствовал боль внизу спины. Там есть освещение, но я не видел, кто стрелял. Увидел кровь на одежде, место ранения болело. Люди повыскакивали из заведения, была паника небольшая. Подруга вызвала полицию и скорую", - вспоминает мужчина.

Его увезли в больницу, а полицейские опросили очевидцев. Стрелку удалось сбежать. 36-летний потерпевший говорит, что из него достали пулю от травматического пистолета, а на следующий день он съездил в отдел полиции, чтобы дать показания.

В полиции сообщили, что приняли от пострадавшего заявление, однако не уточнили, задерживался ли виновник инцидента.