Мужчина набросился с топором на людей на детской площадке в Москве

Вечером 6 августа мужчина набросился с топором на прохожих на Ташкентской улице в Москве. Об этом стало известно в среду, 7 августа.

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Сообщается, что горожанин в неадекватном состоянии стал бросаться с топором на другого человека, пока тот разговаривал с другом на детской площадке.

— Когда к нему подошел мужчина, он попросил его уйти с детской площадки, однако тот никак не отреагировал на эту просьбу и начал кидаться на всех окружающих с топором в руке, — рассказал очевидец РЕН ТВ.

Он добавил, что неизвестный кричал и угрожал убийством. Прибывшие сотрудники полиции задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, уточняет ТАСС.

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