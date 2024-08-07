Взрыв произошел в жилом доме в подмосковной Лобне. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадал мужчина — ему оторвало кисть.

По данным канала, инцидент произошел, когда пострадавший разбирал квартиру от вещей предыдущего владельца. Он наткнулся на гранату, которая сдетонировала у него в руках. Сразу после взрыва очевидцы оттащили мужчину на улицу, перевязали и следили за ним до приезда медиков. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

По словам местных жителей, в этой квартире ранее жил чернокопатель — он выкапывал различные боеприпасы времен Второй мировой войны и хранил их у себя дома. Некоторое время назад хозяин жилища скончался. Кто-то из родственников вступил в наследство и нанял рабочих, чтобы те вынесли хлам.

Напомним, что 6 августа мужчина подорвал гранату в жилом доме на улице Артамонова в Москве. Он скончался на месте происшествия. Как заявляли в МЧС, конструкции дома и системы жизнеобеспечения не пострадали.