Установлена причина взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле

К взрыву в доме в Нижнем Тагиле привело скопление газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием. Об этом говорится в Telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.

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Подчеркивается, что сотрудникам газовой службы предъявили обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества. Как сообщается, за скоплением газовоздушной смеси последовало воспламенение и обрушение части многоквартирного жилого дома.

Напомним, что 1 августа взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле. Обрушились два подъезда. 10 человек, в том числе пятеро детей, погибли. Как уточнил областной Минздрав, 11 пациентов продолжают оставаться в больницах, троих несовершеннолетних и одного взрослого готовят к выписке.

Накануне сообщалось о взрыве в жилом доме в Москве. Как сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники, пострадали по меньшей мере два человека. СМИ писали, что взрыв бытового газа случился в квартире на 5 этаже дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. Однако в МЧС опровергли информацию о том, что причиной мог быть бытовой газ.