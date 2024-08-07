Суд вынес приговор администратору канала «Moscow Calling» Куршину*

Суд приговорил администратора Telegram-канала «Moscow Calling» Андрея Куршина* к шести годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о российской армии. Об этом стало известно в среду, 7 августа.

По версии следствия, Куршин* в 2022 году разместил информацию, которая, согласно экспертизе, содержит фейковую информацию о действиях ВС РФ. Обвиняемый частично признал вину, следует из сообщения в Telegram-канале РЕН ТВ.

В сентябре 2023 года Черемушкинский суд Москвы заключил обвиняемого под домашний арест. По словам Куршина, он понимает, что совершил преступление, но высказал несогласие с формулировкой предъявленного обвинения. Администратор рассказал, что сам ранее был военнослужащим и до сих пор общается с людьми из этой сферы, но при этом он не испытывает к ним ненависти, в чем его обвиняют.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.