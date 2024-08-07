Суд отклонил жалобу генерала Попова, оставив его под домашним арестом

Второй Западный окружной военный суд оставил без удовлетворения жалобу генерал-майора Ивана Попова на решение суда первой инстанции, смягчившего избранную ему меру пресечения, освободив из-под стражи и установив срок домашнего ареста. RT на русском

«Военный суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова и оставил его под домашним арестом», — говорится в сообщении. Ura.Ru

Генерал обвиняется в совершении преступления по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области. Материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей были предназначены для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения. Lenta.ru