Прокуратура обнародовала схему передачи взяток генералу ФСБ Мурышову

Генерал-майор ФСБ Дмитрий Мурышов, который, по слухам, боролся с коррупцией в Федеральной таможенной службе (ФТС), сам оказался замешан в коррупционном скандале. Прокурор на слушаниях в 235-м гарнизонном военном суде Москвы сообщил, что Мурышов получал взятки через почтовый ящик.

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Как выяснилось, деньги передавались через сотрудника ФТС, Константина Колганова, через его квартиру на Новом Арбате. Колганов получал деньги и валюту от участников схемы и передавал их другим посредникам, в конечном итоге они попадали к Мурышову.

Следствие установило, что генерал ФСБ получил две взятки: первую в августе, вторую в октябре 2022 года. Общая сумма взяток составила около 3,9 миллиона рублей.

Кроме того, именно Колганов в декабре 2022 года решил обратиться в правоохранительные органы, сообщив о передаче взяток. Благодаря этому сотрудники ФСБ смогли задержать участников схемы с поличным, передает «Коммерсантъ».

8 декабря стало известно, что бывший начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрий Мурышов обвиняется в получении особо крупных взяток.