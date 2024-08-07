Беспилотники Вооруженных сил Украины, которые атаковали Воронеж, были оснащены поражающими элементами. Об этом стало известно в среду, 7 августа.

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Жители центрального района города на улице Березовая Роща рассказали, что помимо выбитых окон, они обнаружили маленькие железные шарики, впившиеся в кузов. По предварительным данным, пострадавших нет, следует из сообщения в Telegram-канале Shot.

Ситуация на границе с Украиной в Курской области остается сложной, но власти региона ее контролируют. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что Минобороны России, погранслужба и оперативный штаб работают над обеспечением безопасности. Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности во время воздушной тревоги.

Российские бойцы группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты, расчеты беспилотников и пехоту ВСУ в Харьковской области. Одной из важных задач армии является снижение оборонительного потенциала Украины.