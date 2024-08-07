В Москве подростка укусила ядовитая голубая куфия

Врачи Филатовской больницы спасли подростка, пострадавшего от укуса ядовитой змеи дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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17-летний юноша поступил в медицинское учреждение с жалобами на тошноту, слабость и головокружение. Выяснилось, что молодой человек кормил дома змею — Голубую Куфию, рептилия укусила его за палец.

Юноша не рассказал родным о произошедшем и пытался справиться самостоятельно, он пил много воды, отсасывал из места укуса яд, но его состояние ухудшалось. Палец молодого человека почернел, развился отек кисти и предплечья. Подростка госпитализировали, медики ввели пострадавшему антидот и стабилизировали его состояние.

Врачи напоминают, что при укусах ядовитых змей ни в коем случае нельзя пытаться справиться с ядом самостоятельно, лучше немедленно обратиться за квалифицированной помощью.

Куфии также известны как копьеголовые змеи — род ядовитых змей семейства гадюковых. В дикой природе они обитают на островах Индонезии. Укус змеи способен вызывать боль, отек и некроз тканей, а также сильное внутреннее и внешнее кровотечение.