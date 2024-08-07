На западе Германии частично обрушился отель

По меньшей мере один человек погиб, восемь остаются под завалами после частичного обрушения отеля на западе Германии. Об этом сообщила полиция города Трир.

Инцидент произошел в ночь на среду в населенном пункте Крёф федеральной земли Рейнланд-Пфальц, который находится в 50 км к северо-востоку от Трира.

По данным полиции, обрушились опоры одного из этажей здания. В момент ЧП в отеле находились 14 человек, пятеро из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.

"По имеющимся на данный момент сведениям, девять человек находятся под завалами. Один из них скончался, но тело еще не извлечено. Восемь человек, в том числе с серьезными травмами, заблокированы в здании", - говорится в сообщении полиции.

Из соседних зданий эвакуирован 31 человек. Угроза дальнейшего обрушения осложняет спасательные работы. На месте находятся около 250 сотрудников полиции, пожарной и спасательной служб, а также медики. Спасатели смогли установить контакт с частью людей, находящимися под завалами.