Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом

Водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался. Как сообщает Telegram-канал Shot, о смерти 43-летнего Асламбека Усматова рассказала его супруга.

После аварии кабину грузовика оторвало и отбросило на несколько метров. Водителя достали и вертолетом доставили в больницу Волгограда. У Усматова выявили множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Пострадавшего погрузили в искусственную кому.

Около недели мужчина находился в крайне тяжелом состоянии и не приходил в сознание. Вчера нейрохирурги провели ему операцию, однако позже водитель скончался в больнице.

Жена Усматова ранее заявляла, что ее муж не был наркоманом или пьяницей. Столкновение с поездом она назвала несчастным случаем. У умершего осталось двое детей.

Напомним, что авария произошла 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. КамАЗ выехал на красный свет на перегоне и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 пострадавши, в том числе 15 детей, госпитализировали.