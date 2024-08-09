Четыре дрона ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области с помощью беспилотников (БПЛА).

© Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино», — написал он.

Гладков уточнил, что за медицинской помощью никто не обращался.

В результате произошедшей атаки начался пожар в нескольких квартирах. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны России в течение ночи сбили 75 украинских беспилотников. По информации министерства, в том числе 26 дронов были сбиты над Белгородской областью.

Гладков ночью информировал, что после атаки ВСУ в городе Новый Оскол загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Пожарные ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.