Четыре дрона ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области с помощью беспилотников (БПЛА).
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино», — написал он.
Гладков уточнил, что за медицинской помощью никто не обращался.
В результате произошедшей атаки начался пожар в нескольких квартирах. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.
До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны России в течение ночи сбили 75 украинских беспилотников. По информации министерства, в том числе 26 дронов были сбиты над Белгородской областью.
Гладков ночью информировал, что после атаки ВСУ в городе Новый Оскол загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Пожарные ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.