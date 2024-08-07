В Белгородской области беспилотник врезался в многоквартирный дом

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник врезался в многоквартирный дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

Очевидцы показали кадры с места происшествия. Судя по кадрам, дрон влетел в окно квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома, после чего взорвался. На видео видно, что от удара в квартире выбило все стекла.

Официальной информации пока не поступало.

Накануне три человека пострадали в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны украинских войск. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, одним из раненых является четырехлетний мальчик. Врачи скорой помощи диагностировали у него ушибы ног и доставили в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, травмы получил мужчина. По словам Гладкова, у него выявили контузию и осколочное ранение височной области.

В МИД прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

В тот же день село Пороз Грайворонского района Белгородской области попало под артиллерийский обстрел со стороны Украины. По предварительным данным, никто не пострадал.