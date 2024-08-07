В Ленобласти мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил

В Ленобласти выпадение из окна закончилось для годовалого ребенка поездкой в больницу. Об этом сообщает 47news.ru.

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Инцидент произошел в Луге, на проспекте Володарского. По данным источника, мальчик выпал из окна седьмого этажа вместе с москитной сеткой.

Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали пострадавшего. На данный момент ребенок находится в реанимации, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. О характере травм мальчика не сообщается.

Известно, что в момент произошедшего мать находилась на кухне, глава семьи был занят домашними делами. Семья благополучная, на учете не состоит.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются следователи.

До этого в Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа после того, как забрался на подоконник. Мальчик пытался дотянуться до лежавшей там игрушки, но в какой-то момент сорвался. Его направили в реанимацию детской больницы.