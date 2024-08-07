Серьезное землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на территории Турции. Оно произошло в 29 километрах от города Козан с населением 88,1 тысячи человек.

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По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. При этом данных о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.

Два землетрясения подряд обрушились на Турцию

Ранее «Свободная Пресса» писала новость о землетрясение магнитудой 4,6, что произошло у побережья южных Курил. Его эпицентр располагался в 73 километрах восточнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан.

Также сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8 на территории Казахстана. Его зафиксировали в Восточно-Казахстанской области страны.