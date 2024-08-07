Рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский вернулся из-за технических проблем

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

— Борт вылетел из аэропорта Владивосток в 07:46 (00:46 по московскому времени — прим. «ВМ») и совершил посадку в 10:06 (03:06 по московскому времени — прим. «ВМ»). В нем находились 162 пассажира, сейчас ими занимаются представители авиакомпании, — рассказали в пресс-службе.

На данный момент идет проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Отмечается, что во время набора высоты в кабине пилотов сработала предупреждение о возможной неисправности одной из гидросистем, передает ТАСС.

Самолет American Airlines, который летел из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк, совершил аварийную посадку в столице штата Аризона Финиксе. Причиной вынужденного приземления стали вши, которых внимательные попутчики заметили на голове одной из пассажирок.

До этого легкомоторный самолет Piper PA28 упал в поле для гольфа в Калифорнии, США. У него на высоте около 120 метров резко отказал двигатель. Возгорания после крушения не произошло.