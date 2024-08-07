Фигуранты дела Булгакова заявили, что их нужно отпустить из СИЗО

Трое совладельцев "Грязинского пищевого комбината" Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова попросили суд отпустить их из-под стражи, так как они являются предпринимателями, а не должностными лицами, и на них распространяются положения закона о более мягкой мере пресечения в отношении бизнесменов. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

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"Обвиняемый Михайленко и его адвокаты указали, что доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены, Михайленко намерений скрываться или препятствовать производству по делу не имеет, инкриминируемое преступление относится к совершенному в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя (о продлении ареста - прим ТАСС) и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в постановлении Басманного суда о продлении ареста трем обвиняемым.

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В нем указано, что Ковалевич и Смирнова высказали аналогичную позицию в суде.

Согласно поправкам, внесенным в УПК 13 июня 2023 года, предпринимателю можно назначать содержание под стражей только если он пытается скрыться, нарушил ранее избранную меру пресечения или не имеет постоянного места жительства в РФ. По словам защитников, все эти обстоятельства отсутствуют. Однако суд с позицией обвиняемых не согласился.