В Кандалакше мужчину осудили на 18 лет за изнасилование дочери сожительницы
Суд вынес приговор жителю Мурманской области, который изнасиловал ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
По версии следствия, россиянин из города Кандалакша в 2021 и 2023 годах надругался над малолетней дочерью сожительницы. Спустя некоторое время мать пострадавшей узнала о произошедшем и обратилась в правоохранительные органы.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об изнасиловании с использованием беспомощного состояния пострадавшей.
«В ходе расследования следователями собраны исчерпывающие доказательства причастности осужденного к совершенным преступлениям», – сообщается в публикации.
Суд признал россиянина виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы. Срок осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.
До этого 30-летнего челябинца осудили за изнасилование дочери сожительницы. По версии следствия, в момент надругательства он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину лишили свободы на 13 лет.