Мужчина хотел сжечь кафе знакомого за долги и перепутал здания

Мужчина хотел сжечь кафе знакомого в Сочи за долги, но перепутал здания и устроил пожар в соседнем заведении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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По данным ведомства, сообщение о пожаре в кафе на Сочинском шоссе поступило в полицию накануне ночью. Прибывшие на место силовики установили, что возгорание произошло из-за поджога с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Вскоре сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого – им оказался 34-летний житель Новороссийска.

Во время разговора с полицейскими злоумышленник заявил, что хотел отомстить знакомому, которые не возвращал ему долг, и поджечь его кафе. В итоге он перепутал здание и сжег заведение, принадлежащее другому человеку.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ, фигурант заключен под стражу на время предварительного следствия. По предварительным данным, сумма ущерба составила больше трех миллионов рублей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину, который поджег дом соседей с двумя малолетними детьми в Саратовской области.