В Севастополе задержали и.о. заместителя губернатора

В Севастополе силовики задержали исполняющего обязанности (и.о.) заместителя губернатора Евгения Горлова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Чп/Севастополь».

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По данным канала, Горлова задержали в его кабинете при получении взятки в шесть миллионов рублей.

Развожаев уволил и.о. замглавы Севастополя

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил Горлова и порассуждал о коррупции. Развожаев подчернкул, что за проявление коррупции на любом уровне последует наказание.