В Севастополе задержали и.о. заместителя губернатора

Уволенного и.о. заместителя губернатора российского региона задержали за миллионную взятку
В Севастополе силовики задержали исполняющего обязанности (и.о.) заместителя губернатора Евгения Горлова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Чп/Севастополь».
По данным канала, Горлова задержали в его кабинете при получении взятки в шесть миллионов рублей.
Развожаев уволил и.о. замглавы Севастополя
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил Горлова и порассуждал о коррупции. Развожаев подчернкул, что за проявление коррупции на любом уровне последует наказание.