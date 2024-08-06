На Кубани более 56 тысяч человек остались без воды

Свыше 56 тыс. жителей Апшеронского района Краснодарского края остались без воды из-за аварии, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по региону на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что в 16:50 мск от оперативного дежурного ЕДДС МО Апшеронский район поступила информация об ограничении водоснабжения шести населенных пунктов Апшеронского района.

Отключение было произведено в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе в районе села Черниговское, пояснили в ведомстве.

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В зону отключения попали 255 многоквартирных домов, более 18,8 тыс. частных домовладений и 50 социально значимых объекта. Таким образом, без воды остались 56,5 тыс. человек, среди которых 14 тыс. детей, констатировали в пресс-службе.

Восстановительные работы проводит местный «Водоканал». О времени восстановления водоснабжения пока не сообщается.