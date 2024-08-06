Избитые полицейскими в Турции россиянки лишились денег и стали жить в заброшенном здании

Избитые полицейскими в Турции две россиянки лишились денег и стали жить в заброшенном здании в Анталье. Об этом они рассказали Telegram-каналу Shot.

Уточняется, что Светлана и Юлия пять дней провели на улице и спали на пляже. Заметившие их местные жители пожалели женщин и посоветовали отправиться в заброшенное здание неподалеку. Однако и там туристки не могут остаться надолго, поскольку полицейские имеют право задержать их за бродяжничество.

Родные посылают женщинам деньги, но их едва ли хватает на еду. Покинуть курортную страну Светлана и Юлия все еще не могут: обвинения в сопротивлении полиции с них сняли, но обязали дождаться последнего судебного заседания в декабре. На нем туристкам выпишут штраф.

Москвички прилетели в Анталью 6 июня, потратив на тур 300 тысяч рублей. В турецком аэропорту одну из пьяных туристок не пустили через границу, а у второй отобрали телефон. Россиянки решили устроить скандал и были задержаны правоохранителями. Они пожаловались, что полицейские избили их и вырвали им ногти.

Ранее сообщалось, что у одной из путешественниц не стало свекрови. Но полететь на похороны женщина не смогла из-за подписки о невыезде.