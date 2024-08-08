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СК будет расследовать покушение на корреспондента ВГТРК Поддубного

Следственный комитет России примет меры к установлению и привлечению к ответственности ответственных за покушение на корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, сообщает ведомство.

СК будет расследовать покушение на корреспондента ВГТРК Поддубного
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
"Следователи Следственного комитета Российской Федерации примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста. Также по поручению председателя СК России Евгений Поддубный будет награжден ведомственной медалью", - говорится в сообщении.

ТАСС: военкор Поддубный находится в реанимации Курской областной больницы

Военный корреспондент ВГТРК Поддубный был ранен при атаке украинского дрона в Курской области. Он получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации.

Происшествия
Евгений Поддубный
Следственный комитет
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