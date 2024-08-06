Бывший дипломат получил серьезную травму в Москве

Российский экс-дипломат Михаил Конаровский получил серьезную травму в Москве, сообщает МK.RU. По данным журналистов, он сломал ногу при высадке из поезда на Ярославском вокзале.

В материале сказано, что инцидент произошел днем 5 августа, когда 80-летний мужчина выходил из электрички из Пушкино. Он оступился и зацепился ботинком за перрон, упав между платформой и поездом. Его госпитализировали и диагностировали у него серьезный перелом. Врачи наложили мужчине гипс, лечение должно продлиться два месяца.

Михаил Конаровский работал чрезвычайным и полномочным послом в Афганистане в период с 2000 по 2004 годы. Также в этой должности он работал в Шри-Ланке, Мальдивской республике и Хорватии.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия высылает сотрудника молдавского посольства в Москве. В ведомстве назвали это «ответной мерой» за аналогичный акт Кишинева.

В Алжире умер посол России Шуваев

До этого сообщалось, что задержанный глава юридического отдела парламента Молдавии Ион Крянгэ, предположительно, передавал секретные сведения сотрудникам российского посольства. Посольство России в Молдавии отвергло обвинения в причастности его сотрудников к шпионажу, назвав их очередным проявлением искусственно нагнетаемых антироссийских настроений в Молдавии.

Затем посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики после проведения обысков в здании парламента и задержания чиновника и сотрудника пограничной полиции. Ему заявили, что помощник военного атташе при посольстве России в Кишиневе объявлен персоной нон грата.