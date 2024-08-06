Кунцевский районный суд столицы арестовал на 10 суток водителя такси, который приставал к пассажирке. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Юристы отметили, что ранее Хаджимурад Абдахов разместил в своем канале видеозапись, содержащую домогательства к женщине.

В пресс-службе уточнили, что таксист признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Мужчина отказался проследовать в отдел полиции для разбирательств по ранее совершенному правонарушению и был доставлен принудительно, пояснили юристы.

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Суд назначил Абдахову административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Ранее сообщалось, что СК РФ организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 132 УК РФ («Покушение на насильственные действия сексуального характера»).