Силовики провели следственные действия в Минстрое Чувашии

Сотрудники силовых ведомств проводят следственные действия в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минстрой России.

В рамках следственных действий силовиками была проведена выемка документов. Глава чувашского Минстроя Михаил Коледа вызван к следователям для дачи показаний, уточняет агентство. Другие подробности не раскрываются.

Ранее сотрудники силовых структур провели выемку документов и в Дагестанском бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке в Махачкале.