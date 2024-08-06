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Силовики провели следственные действия в Минстрое Чувашии

Сотрудники силовых ведомств проводят следственные действия в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минстрой России.

Силовики провели следственные действия в Минстрое Чувашии
© globallookpress.com

В рамках следственных действий силовиками была проведена выемка документов. Глава чувашского Минстроя Михаил Коледа вызван к следователям для дачи показаний, уточняет агентство. Другие подробности не раскрываются.

Ранее сотрудники силовых структур провели выемку документов и в Дагестанском бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке в Махачкале.

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