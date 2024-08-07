Число пострадавших в Курской области из-за атак ВСУ увеличилось

Число пострадавших в результате массированных атак ВСУ увеличилось до 28.

Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.

Появились подробности о попытке атаки ВСУ на Воронеж