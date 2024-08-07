Число пострадавших в Курской области из-за атак ВСУ увеличилось

Число пострадавших в результате массированных атак ВСУ увеличилось до 28.
Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.
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"По оперативным данным, к этому часу пострадало порядка 28 человек мирных жителей, которые в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах. Большинство из них обратилось в многопрофильную Курскую клиническую больницу, где им оказана необходимая диагностическая и лечебная помощь, проведены консультации специалистов, операции. К сожалению, среди пострадавших есть и сотрудники скорой медицинской помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым", - сказал он.