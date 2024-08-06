Крокодил съел рыбака на глазах у его семьи в Австралии

В Австралии рыбак спас семью от нападения крокодила ценой своей жизни.

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В субботу, 3 августа, крокодил напал на 40-летнего врача рядом с городом Куктаун штата Квинсленд в Австралии. Он ценой своей жизни спас жену и троих детей от крокодила.

Мужчина путешествовал с семьей по природным достопримечательностям Австралии и решил заняться ловлей рыбы. В какой-то момент он упал в реку, но не смог самостоятельно выбраться из воды, потому что часть берега размыло после интенсивных дождей. Его жена была неподалеку, и, услышав всплеск воды, попыталась спасти мужа. Женщина схватила его за руку, но потом сама начала падать в воду.

Когда мужчина понял, что она падает, он отпустил ее руку. Через несколько секунд его схватил крокодил. Его останки были найдены утром 5 августа, сообщает Daily Mail.