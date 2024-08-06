Москвич выстрелил себе в ногу из-за чувства стыда перед своей девушкой

В Москве мужчина выстрелил себе в ногу, которой пнул свою девушку. Так он решил наказать себя за поступок, из-за которого ему было стыдно.

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Выяснилось, что вечером 1 августа возлюбленные поругались, в результате чего житель Москвы ударил ногой по ноге девушки. Она от боли закричала, что тот, вероятно, сломал ей ногу.

На следующий день мужчина осознал, что ему стыдно за свой поступок и решил себя наказать. Взял пневматическое оружие, закрылся с ним в ванной и выстрелил себе в ту ногу, которой пнул возлюбленную. Так он проходил несколько дней, пока нога с пулей не начала болеть.

По информации SHOT, мужчина сам вызвал себе скорую помощь и был доставлен в больницу.