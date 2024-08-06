Крокодил съел рыболова на глазах у семьи

Мужчина из Австралии решил порыбачить с берега реки и стал жертвой крокодила. Об этом сообщает Daily Mail.

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Семья из Нового Южного Уэльса отправилась в путешествие по стране на автодоме. Они проезжали Дальний Север Квинсленда 3 августа, когда мужчина решил остановиться у реки Аннан, недалеко от города Куктаун, чтобы порыбачить. 40-летний отец семейства стоял на берегу, затем внезапно упал в воду и не появился на поверхности. Это случилось на глазах у его жены и двоих детей. Вероятнее всего, под воду его утащил крокодил.

Место, где пропал мужчина, известно как Крокодиловый изгиб, потому что там часто можно увидеть этих рептилий. В последнее время там замечали крупного самца, который дежурил возле моста через реку. Крокодил длиной примерно пять метров, вероятно, привык к тому, что местные жители сбрасывают с моста сбитых автомобилями животных, поэтому он мог дежурить неподалеку от моста, когда мужчина упал в воду.

Пропавшего продолжает искать полиция, сотрудники экстренных служб и работники Департамента по охране дикой природы. Поиски идут с воздуха и с воды. Крокодила, который, предположительно, съел рыболова, планируют отловить. Однако с момента пропажи мужчины его никто не видел.

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