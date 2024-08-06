В Петербурге мужчину осудили на семь лет за шпионаж

В Северной столице суд отправил фигуранта дела о шпионаже в исправительную колонию строгого режима на семь лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. Российская газета

«Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Алексея Ефименко, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ. <…> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в ИК строгого режима», - говорится в сообщении. ТАСС

Заседание по делу мужчины проходило в закрытом режиме. Это связано с наличием грифа «Секретно». Газета.Ru