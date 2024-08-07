Власти опровергли обстрел Курской АЭС

В Telegram стали распространять информацию о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Эти сообщения опроверг глава Курчатова Игорь Корпунков.

«Это — фейковая информация, атомная станция работает в штатном режиме», — заявил Игорь Корпунков.

О штатной работе Курской АЭС 6 августа заявила и пресс-служба самой станции. «Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — сказано в сообщении пресс-службы.

Российские СМИ сделали публикации по данной теме с комментарием Корпункова и опровержением недостоверной информации. Такие новости появились на сайтах «Лента.ру», ИА «Красная Весна». Многие издания, такие как ТАСС и «Известия», также писали о штатной работе АЭС.

В соцсетях информация о ситуации на АЭС в Курчатове также преимущественно распространяется в контексте опровержения фейков.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».