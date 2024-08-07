Исчезнувший в Приморье легкомоторный самолет потерпел крушение

Пропавший 6 августа на территории Приморского края легкомоторный самолет потерпел крушение, оба находившихся на борту человека погибли. Об этом со ссылкой на региональную Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) сообщает ТАСС.
Самолет был обнаружен в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа.
Около палаточного лагеря в Камском Устье упал легкомоторный самолет – есть жертвы
В ЕДДС подчеркнули, что информация о крушении самолета уточняется.
Днем 6 августа в районе горы Лысая на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморского края пропала связь с воздушным судном BRISTELL RG. Самолет следовал с аэродрома «Пушистый» Сахалинской области. На борту воздушного судна находились два человека — Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.
По факту пропажи легкомоторного самолета Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело.
Ранее в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет.