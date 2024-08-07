Исчезнувший в Приморье легкомоторный самолет потерпел крушение

Пропавший 6 августа на территории Приморского края легкомоторный самолет потерпел крушение, оба находившихся на борту человека погибли. Об этом со ссылкой на региональную Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) сообщает ТАСС.

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Самолет был обнаружен в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа.

Около палаточного лагеря в Камском Устье упал легкомоторный самолет – есть жертвы

В ЕДДС подчеркнули, что информация о крушении самолета уточняется.

Днем 6 августа в районе горы Лысая на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморского края пропала связь с воздушным судном BRISTELL RG. Самолет следовал с аэродрома «Пушистый» Сахалинской области. На борту воздушного судна находились два человека — Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

По факту пропажи легкомоторного самолета Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело.

Ранее в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет.