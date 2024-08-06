Главврача российского онкоцентра подозревают во взяточничестве

Сотрудники ФСБ задержали главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева и других топ-менеджеров медучреждения, передает URA.RU. Источник в силовых структурах сообщил журналистам, что они проходят подозреваемыми в деле о мошенничестве и получении взяток.

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Вопрос по делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством и «распилом» 2,6 млн рублей, начисленных в виде зарплаты «мертвым душам», понятен. Но гораздо интереснее, если в процессе начавшегося расследования будут выявлены эпизоды получения взяток от представителей коммерческих структур, — сказал собеседник издания.

Следователи полагают, что в период 2021-2024 годов Ростовцев и другие фигуранты дела занимались фиктивным трудоустройством на должности рабочих. Несуществующим сотрудникам выплачивалась зарплата, которую делили главврач вместе с сообщниками.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в получении взятки экс-министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский заключен под стражу. По решению суда его арестовали до 1 октября, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Оренбурга.

До этого, 1 июля, губернатор Оренбургской области Денис Паслер освободил Самбурского от должности. Причиной отставки стали низкие темпы выполнения поставленных задач, которые министр должен был решать с момента своего назначения на должность 30 декабря 2019 года.