В Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по окнам поликлиники «Реабилитация доктора Волковой». Об этом сообщает URA.RU.

Собеседник издания рассказал, что неизвестные дважды выстрелили по окну клиники. Делали они это со стороны двора дома на Чкалова, 239. Очевидцы уже обратились в полицию и написали заявление.

Ранее на юге Москвы мужчина разозлился на самокатчиков и обстрелял их из пистолета. Его задержали. В отношении мужчины возбудили дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.