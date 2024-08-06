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В российском городе неизвестные открыли огонь по окнам поликлиники

В Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по окнам поликлиники «Реабилитация доктора Волковой». Об этом сообщает URA.RU.

В Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по окнам поликлиники
© globallookpress.com

Собеседник издания рассказал, что неизвестные дважды выстрелили по окну клиники. Делали они это со стороны двора дома на Чкалова, 239. Очевидцы уже обратились в полицию и написали заявление.

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