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Стало известно о взрыве и пожаре на российском нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе в Усинске в республике Коми произошли взрыв и пожар. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала издания Baza.

По информации издания, всех сотрудников предприятия эвакуировали. Причины возгорания и взрыва не называются.

На выложенных изданием кадрах видны языки пламени и высокий столб черного дыма, поднимающийся над территорией предприятия. Что-то где-то линия загорелась.

«Жесткое возгорание, утечка, взрыв был», — прокомментировал инцидент один из сотрудников предприятия.

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