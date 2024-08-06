На нефтеперерабатывающем заводе в Усинске в республике Коми произошли взрыв и пожар. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала издания Baza.

По информации издания, всех сотрудников предприятия эвакуировали. Причины возгорания и взрыва не называются.

На выложенных изданием кадрах видны языки пламени и высокий столб черного дыма, поднимающийся над территорией предприятия. Что-то где-то линия загорелась.