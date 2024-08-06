Соседи рассказали о жильце, погибшем в результате взрыва на западе Москвы

В эти минуты спасатели разрешили жителям дома на улице Артамонова на западе Москвы вернуться в свои квартиры.

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Напомним, что после взрыва в доме N7к2 жильцов эвакуировали, а подъезд осматривали сотрудники экстренных служб. Никаких угроз обнаружено не было, и сейчас люди по одному заходят в подъезд.

В беседах с "РГ" соседи погибшего Игоря Алешина отзываются о нем только положительно. Мужчина вырос в этом доме - родители жили в первом подъезде. Многие помнят эту семью: отец Игоря, Анатолий Алешин, был военнослужащим, в звании подполковника вышел в отставку и работал в одном из оборонных учреждений в отделе труда и зарплаты. Мать, Александра Ивановна, работала в местном детском саду. Алешины-старшие уже умерли, их квартира в этом же доме сдавалась.

Сам Игорь Алешин проживал в доме с супругой. У него остались взрослые дети и несколько внуков.