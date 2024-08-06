Арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ

Бывший начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила сегодня официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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По ее словам, решение об аресте Владимира Демчика, занимающего сейчас должность заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»), принял 235 гарнизонный военный суд.

Демчик подозревается в получении взятки в особо крупном размере весной 2017 года, когда он занимал должность начальника вещевого управления Минобороны России, уточнила Светлана Петренко.

«Генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере 4 млн рублей», - заявила она.

В итоге следователи выяснили, что эта организация стала соисполнителем по государственным контрактам, с ней было заключено в общей сложности 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей.

«В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя», - подчеркнула официальный представитель Следственного комитета России.

Ранее стало известно о задержании начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Также по делу о мошенничестве был арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армией, генерал-майор Иван Попов. До этого по делу о взятках были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов.