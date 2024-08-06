В Москве задержали запустившего дрон итальянца

Столичные полицейские задержали гражданина Италии Франко Эзинеля за запуск беспилотника над парком «Зарядье» в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Российская газета

«Инцидент произошел днем в понедельник. Над парком «Зарядье» был обнаружен беспилотник, который сразу привлек внимание правоохранителей. Они быстро установили оператора дрона <...> Он был задержан», — говорится в сообщении. Вечерняя Москва

В отношении него завели административное дело по статье о нарушении правил использования воздушного пространства и изъяли квадрокоптер Dji. Газета.Ru