Писатель-сатанист, получивший приказ принести в жертву ребенка, покончил с собой

57-летний бразильский писатель, подкастер, лектор и бывший практикующий сатанист Даниэль Мастраль, обратившийся, как он утверждал, в христианство, был найден мертвым на заднем дворе своего дома в Сан-Паулу в воскресенье вечером.

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Как передает Correio Braziliense со ссылкой на полицию, характер травм указывает на то, что Мастраль покончил с собой. Полиция прибыла на место инцидента после звонка кого-то из соседей.

Настоящее имя писателя - Марсело Феррейра. Он автор четырнадцати книг, самая известная из которых - "Сын огня", опубликованная в 2000-м. В этом трехтомнике Феррейра подробно описал свой опыт пребывания в сатанинской секте и причины, побудившие его завязать с порочными практиками.

По словам писателя, он сбежал из общины после того, как ему было дано указание сделать человеческое жертвоприношение - убить ребенка.

В 2018-м Мастраль потерял своего 15-летнего сына Микаэла, а три года спустя умерла жена писателя Изабела.