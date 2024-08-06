Семья авиапутешественников разбилась на легкомоторном самолете в Приморье

Омские авиапутешественники разбились на легкомоторном самолете в сопках Приморского края. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© РИА Новости

По информации канала, на борту двухместного Bristell NG-5 находились Сергей Федоров и Алена Калагурова, которые совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край. Борт должен был приземлиться в 8 утра на аэродроме «Новороссия», однако до него не добрался.

Крушение самолета наблюдали диспетчеры воинской части ПВО. Они рассказали, что легкомоторник рухнул на Лысой горе Серебряного перевала, высота которой составляет 1800 метров. Полет осложнялся густым туманом — в таких условиях летчики смогли пролететь две сопки высотой в 700 и 100 метров, однако последняя преграда оказалась непреодолимой.

На место происшествия выдвинулась группа спасателей. Смогли ли Федоров и Калагурова пережить авиакатастрофу — пока неизвестно.