Самолет пропал с радаров в небе в Приморском крае

В небе над Приморьем пропал частный самолет, который вылетел из Южно-Сахалинска, сообщает портал «Вести: Приморье». Воздушное судно не прибыло в ожидаемое время на аэродром Новороссия.

Ранее самолет авиакомпании «Ямал» вернулся в аэропорт вылета в Тюмени после обнаружения неисправности двигателя. Авиалайнер кружил в небе над городом в течение 2,5 часа, чтобы сжечь топливо, после чего благополучно совершил посадку.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что неадекватное поведение двух супругов вынудило экипаж самолета рейса Москва — Иркутск приземлиться в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Авиадебоширов сняли с борта и доставили в дежурную часть. Мужчина и женщина кричали на окружающих, матерились, а на замечания экипажа не реагировали.

Также похожий случай произошел на рейсе Ереван — Москва. Мужчина попытался открыть дверь самолета. По словам очевидцев, дебошира пытались успокоить бортпроводники, но на замечания он никак не реагировал, а после начал драться. На помощь экипажу пришли другие пассажиры.

Кроме того, The Indian Express сообщал, что авиакомпания Ethiopian Airlines высадила пассажирку из самолета против ее воли, чтобы отдать место женщины министру. По данным источника, инцидент произошел на рейсе Аддис-Абеба — Найроби ночью 19 июля.